В 23:00 15.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/8 финала Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико». Коэффициент ставки — 2.29 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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