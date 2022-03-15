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    «ПСЖ» готов заплатить за вингера «Милана» Леау 70 млн евро

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    «Пари Сен-Жермен» проявляет серьезный интерес к вингеру «Милана» Рафаэлу Леау.

    Рафаэл Леау
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    Рафаэл Леау

    Как сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport, «Париж» готов предложить «Милану» за Леау 70 миллионов евро, а самому футболисту контракт на шесть миллионов в год.

    «Милан», по данным источника, не собирается реагировать на любые предложения по Леау. Ожидается, что итальянский клуб в ближайшее время подпишет с 22-летним португальцем новый контракт до конца сезона-2025/2026.

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    • Леау в текущем чемпионате Италии провел 25 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

    Ранее сообщалось, что «Милан» договорился с «Лиллем» о трансфере полузащитника Ренату Санчеша.

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