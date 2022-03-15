«ПСЖ» готов заплатить за вингера «Милана» Леау 70 млн евро

проявляет серьезный интерес к вингеру «Милана»

Как сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport, «Париж» готов предложить «Милану» за Леау 70 миллионов евро, а самому футболисту контракт на шесть миллионов в год.

«Милан», по данным источника, не собирается реагировать на любые предложения по Леау. Ожидается, что итальянский клуб в ближайшее время подпишет с 22-летним португальцем новый контракт до конца сезона-2025/2026.

Леау в текущем чемпионате Италии провел 25 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Милан» договорился с «Лиллем» о трансфере полузащитника Ренату Санчеша.