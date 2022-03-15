Один из лидеров «Милана» дал согласие на переход в «Барселону»

Франк Кессиэ Фото: globallookpress.com
По информации испанского журналиста Жерара Ромеро, Кессиэ уже договорился о переходе в «Барселону» на правах свободного агента.
Ивуарийский футболист в начале недели согласовал условия личного контракта с каталонским клубом.
Кессиэ провел в текущем чемпионате Италии 22 матча, в которых забил пять мячей.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, если не договорится с дортмундской «Боруссией» о трансфере Эрлинга Холанда.