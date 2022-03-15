Карпин: Между нами с Дзюбой нет никаких недопониманий

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пояснил, почему нападающий Артем Дзюба пропустит мартовский сбор национальной команды.

Ранее Карпин заявил, что Дзюба попросил не вызывать его на предстоящий учебно-тренировочный сбор по семейным обстоятельствам — «в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников».

Позже Дзюба уточнил, что не поехал в сборную России не из-за политических моментов.

«Как я уже говорил, Артем действительно пропустит предстоящий сбор по семейным причинам.

Да, возможно, произошло небольшое недопонимание моего предыдущего комментария, но главное, что никаких недопониманий между нами самими нет.

Еще раз подтверждаю, что мы остаемся с Артемом на связи и будем внимательно следить за его играми за Зенит», — цитирует Карпина «Спорт-экспресс».