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    Карпин высказался о составе сборной России на тренировочный сбор

    Футбол Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор состава на предстоящий учебно-тренировочный сбор в Москве.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Это максимально близкий состав, который начнет работу на сборе. Да, возможно после 22-го тура РПЛ в нем будут изменения, но наверняка минимальные.

    На этот сбор вызван костяк игроков, который добивался права сыграть в стыках за место на ЧМ-2022.

  • Карпин назвал состав сборной России на учебно-тренировочный сбор
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    • Есть еще несколько футболистов, которые не вызывались на предыдущие сборы — с ними хочется поработать и поближе познакомиться», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

    Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет в Москве с 21 по 27 марта.

    Напомним, сборная России была отстранена от участия в международных соревнованиях. В связи с этим национальная команда не сможет сыграть с Польшей в стыковом матче квалификации ЧМ-2022.

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