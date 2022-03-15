Карпин высказался о составе сборной России на тренировочный сбор

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал выбор состава на предстоящий учебно-тренировочный сбор в Москве.

«Это максимально близкий состав, который начнет работу на сборе. Да, возможно после 22-го тура РПЛ в нем будут изменения, но наверняка минимальные.

На этот сбор вызван костяк игроков, который добивался права сыграть в стыках за место на ЧМ-2022.

Есть еще несколько футболистов, которые не вызывались на предыдущие сборы — с ними хочется поработать и поближе познакомиться», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет в Москве с 21 по 27 марта.

Напомним, сборная России была отстранена от участия в международных соревнованиях. В связи с этим национальная команда не сможет сыграть с Польшей в стыковом матче квалификации ЧМ-2022.