«Манчестер Юнайтед» планирует подписать Гарри Кейна

«Манчестер Юнайтед» планирует подписать нападающего «Тоттенхэма»в летнее трансферное окно, сообщает Mirror

По данным источника, это даст звезде «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии шанс соединиться с «большим примером для подражания» в лице Криштиану Роналду. 28-летний игрок открыто хвалил одного из своих футбольных кумиров на протяжении всей своей карьеры, даже попросил футболку суперзвезды, когда его «Тоттенхэм Хотспур» встречался с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

В недавней очной встрече «красные дьяволы» одержали победу со счётом 3:2 благодаря хет-трику Криштиану Роналду. После поражения «Тоттенхэм» занимает 7-е место в АПЛ, набрав 45 очков в 27 встречах. «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице АПЛ с 50 очками в 29 матчах.