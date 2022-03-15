Кавани решил не оставаться в «МЮ». Уругваец надеется найти клуб в Ла Лиге

Эдинсон Кавани Фото: globallookpress.com
Действующее соглашение Кавани с «МЮ» рассчитано до конца текущего сезона. Уругваец хочет покинуть команду на правах свободного агента.
Приоритетным вариантом для Кавани остается переход в клуб из испанской Ла Лиги, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.
Отмечается также, что у Эдинсона есть предложения от южноамериканских клубов.
Кавани в текущем сезоне провел в АПЛ лишь 12 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Поль Погба решил покинуть «Манчестер Юнайтед» в конце сезона.