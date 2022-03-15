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    Кавани решил не оставаться в «МЮ». Уругваец надеется найти клуб в Ла Лиге

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани решил не продлевать контракт с клубом.

    Эдинсон Кавани
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    Эдинсон Кавани

    Действующее соглашение Кавани с «МЮ» рассчитано до конца текущего сезона. Уругваец хочет покинуть команду на правах свободного агента.

    Приоритетным вариантом для Кавани остается переход в клуб из испанской Ла Лиги, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

    Отмечается также, что у Эдинсона есть предложения от южноамериканских клубов.

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    • Кавани в текущем сезоне провел в АПЛ лишь 12 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Ранее сообщалось, что Поль Погба решил покинуть «Манчестер Юнайтед» в конце сезона.

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