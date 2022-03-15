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    Аршавин: РПЛ должна расширяться только по спортивному принципу

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    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Если Лига хочет расшириться, то должна это делать по спортивному принципу. Команды из ФНЛ в любом случае должны выходить в РПЛ. Если так хотят расширить, то последние две команды РПЛ обязаны сыграть стыковые матчи с 3-4 местом ФНЛ.

    Если 3-4 место не подходит по параметрам лицензирования, значит с 5-6 местом. Но можно снизить планку лицензирования в данных условиях, чтобы такого избежать.

    Например, "Алания" почти наверняка будет высоко, а у них нет стадиона. Ну ничего страшного, сейчас на это можно закрыть глаза.

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    • Спортивный принцип не должен страдать, он должен быть на первом месте. К примеру, вот "Зенит" уже сыграл с "Уфой", скоро будет играть с ЦСКА. Только играя с нами они боролись за то, чтобы остаться, а против ЦСКА уже будут знать, что не вылетают. Это неправильно», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

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