«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за неназначенного пенальти в матче с «Крыльями Советов»

«Зенит» потерял очки в гостевом матче с «Крыльями Советов» (1:1) Фото: globallookpress.com
Спорный эпизод случился на девятой минуте встречи. Нападающий «Зенита» Юри Алберто вошел в штрафную площадь, где произошел стык с защитником самарцев Александром Солдатенковым, после чего бразилец оказался на газоне. Арбитр Антон Фролов решил не назначать пенальти. Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди не стали вмешиваться в эпизод.
Для Фролова это был всего лишь третий матч в качестве главного арбитра РПЛ.