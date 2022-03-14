«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за неназначенного пенальти в матче с «Крыльями Советов»

обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу неназначенного пенальти в матче с(1:1) в 21-м туре чемпионата России, сообщает «Матч ТВ».

Спорный эпизод случился на девятой минуте встречи. Нападающий «Зенита» Юри Алберто вошел в штрафную площадь, где произошел стык с защитником самарцев Александром Солдатенковым, после чего бразилец оказался на газоне. Арбитр Антон Фролов решил не назначать пенальти. Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди не стали вмешиваться в эпизод.

Для Фролова это был всего лишь третий матч в качестве главного арбитра РПЛ.