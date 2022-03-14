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    Титов: Не назвал бы поражение «Спартака» от «Краснодара» громкой сенсацией

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    Бывший футболист «Спартака» Егор Титов признался, что для него не стало сюрпризом поражение красно-белых от «Краснодара» (1:2) в 21-м туре чемпионата России.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «Нужно отдать должное молодым игрокам гостей. Ребята ввиду отъезда легионеров получили такой шанс и, надо признать, им воспользовались. Сначала победили "Урал", теперь — "Спартак".

    Я бы не назвал результат громкой сенсацией. Нынешний "Спартак" пока еще сам до конца не понимает, на что он способен.

    Мне очень понравился предыдущий матч с "Динамо". Классный футбол, отличная реализация моментов!

    Да, в какой-то степени после него у некоторых болельщиков закралась надежда, что теперь мы стабильно начнем набирать очки.

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    • Однако "Краснодар" доказал, что можно добиваться результата и без легионеров, только россиянами. Шесть очков из шести!

    "Спартак", уверен, свои очки еще наберет, победы впереди. Думаю, поражение станет некой отправной точкой. Хотел сказать, что красно-белые вряд ли попадут в еврокубки.

    Но сейчас на эту тему трудно рассуждать, все в тумане... Поэтому остается верить, что команда будет показывать зрелищный, атакующий футбол. Предпосылки к этому прослеживаются», — приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».

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