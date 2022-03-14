Степашин призвал Абрамовича инвестировать в российский футбол

Член совета директоров «Динамо»прокомментировал ситуацию, в которой оказался владелец «Челси»

Власти Великобритании в начале марта ввели санкции против Абрамовича. Все активы российского бизнесмена в стране заморожены.

«Насчет Романа Абрамовича — никто помогать не собирается. Бог ему судья, что называется. А что касается "Челси", это проблема АПЛ.

На самом деле клуб хороший, но они попали в свою собственную ловушку. Теперь пускай сами об этом и думают. Меня ведь "Челси" меньше всего беспокоит, я откровенно говорю.

Я свою позицию не менял по поводу покупки "Челси", всех этих эпатажных вещей. Как видите, не спасло, не помогло. Надо вкладывать в Россию, любить свою страну.

Сборной, кстати, Абрамович частично помогал, надо отдать ему должное.

Он проплачивал заработную плату Гусу Хиддинку, если вы помните, когда мы заняли четвертое место на первенстве Европы», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».