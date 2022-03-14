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    Симеоне: Сделаем все необходимое ради победы

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался в преддверии ответного матча с «Манчестер Юнайтед» в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что первая игра закончилась вничью 1:1.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Учитывая качества игроков "МЮ" и наших футболистов, игра должна получиться динамичной, моменты должны быть у обеих команд. Мы будем высоко прессинговать, и это будет классический матч для такого уровня, как раз такой, какой и можно ожидать.

    Порой у команд, выступающих дома, случается головокружение, и мы можем воспользоваться возможностью контратаковать и заставить их заплатить за ошибку.

    За эти десять лет мы нашли путь, который ведет нас к нужным результатам. Мы знаем, что каждый матч — это отдельная история, но нам хорошо удавались матчи в Англии. Мы знаем, на что способен соперник, насколько он серьезен, и я уверен, что мы сделаем все необходимое ради победы», — цитирует Симеоне Manchester Evening News.

    Ответная игра между командами состоится на «Олд Траффорд» в Манчестере 15 марта. Начало в 23:00 мск. Прогноз на встречу есть здесь.

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