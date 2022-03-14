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    Семин рассказал, готов ли вернуться в «Локомотив»

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу своего возможного возвращения в команду.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Можно ли меня представить вернувшимся в "Локомотив"? Представить, конечно, можно.

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    • Но что болельщикам скандировать? Они же знают, что, когда-то я приходил в первую лигу, мы выходили в высшую, когда-то приходили в другие сложные ситуации, а болельщики любят победы, поэтому скандируют. Я к ним с большим уважением отношусь», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

    Семин трижды тренировал «Локомотив». В предыдущий раз он возглавлял «железнодорожников» с 2016 по 2020 год.

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