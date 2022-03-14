Семин рассказал, готов ли вернуться в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива»высказался по поводу своего возможного возвращения в команду.

«Можно ли меня представить вернувшимся в "Локомотив"? Представить, конечно, можно.

Но что болельщикам скандировать? Они же знают, что, когда-то я приходил в первую лигу, мы выходили в высшую, когда-то приходили в другие сложные ситуации, а болельщики любят победы, поэтому скандируют. Я к ним с большим уважением отношусь», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

Семин трижды тренировал «Локомотив». В предыдущий раз он возглавлял «железнодорожников» с 2016 по 2020 год.