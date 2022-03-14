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    Рубин — Ростов. Смотреть онлайн в прямом эфире

    14.03.2022 в 19:00 начнется матч в чемпионате России по футболу Рубин — Ростов

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    Рубин и Ростов начнут матч в 19:00 в чемпионате России по футболу, 14.03.2022.

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    Последний матч между собой: «Ростов» — «Рубин» 5:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рубин» — «Ростов» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Рубин»).

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