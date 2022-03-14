Хави: Обамеянг — это подарок, упавший на «Барселону» с небес

Главный тренер «Барселоны»высоко оценил роль нападающего «сине-гранатовых»в команде.

«Обамеянг — это подарок, упавший на "Барселону" с небес. Дело не только в голах, но и в том, как он тренируется, в его профессионализме. Он — пример для всех игроков», — приводит слова Хави ESPN.

После 27 сыгранных туров «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сине-гранатовые» имеют в своём активе 51 очко. От возглавляющего таблицу «Реала» команда отстаёт на 12 очков.

В следующем туре «Барселона» встретится с «Реалом». Матч состоится 20 марта в Мадриде, начало — в 23:00 мск.