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    • Хави: Обамеянг — это подарок, упавший на «Барселону» с небес
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    Хави: Обамеянг — это подарок, упавший на «Барселону» с небес

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    Главный тренер «Барселоны» Хави высоко оценил роль нападающего «сине-гранатовых» Пьер-Эмерика Обамеянга в команде.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
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    Пьер-Эмерик Обамеянг

    «Обамеянг — это подарок, упавший на "Барселону" с небес. Дело не только в голах, но и в том, как он тренируется, в его профессионализме. Он — пример для всех игроков», — приводит слова Хави ESPN.

    После 27 сыгранных туров «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сине-гранатовые» имеют в своём активе 51 очко. От возглавляющего таблицу «Реала» команда отстаёт на 12 очков.

    В следующем туре «Барселона» встретится с «Реалом». Матч состоится 20 марта в Мадриде, начало — в 23:00 мск.

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