начнут матч в 02:00 в чемпионате МЛС, 14.03.2022.

Последний матч между собой: «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Миннесота Юнайтед» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Миннесота Юнайтед». Коэффициент ставки — 2.01 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Миннесота Юнайтед»).

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