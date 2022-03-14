В 23:00 14.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав испанской Примере.

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Мальорка» 6:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мальорка» — «Реал Мадрид». Коэффициент ставки — 2.19 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Мальорка»).

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