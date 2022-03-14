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    Лацио — Венеция. Смотреть онлайн в прямом эфире

    14.03.2022 в 22:45 начнется матч в итальянской Серии А Лацио — Венеция

    Футбол Серия A Лацио Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 14.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Лацио — Венеция в итальянской Серии А.

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    Последний матч между собой: «Венеция» — «Лацио» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лацио» — «Венеция». Коэффициент ставки — 2.01.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:3 (победит «Лацио»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лацио — Венеция.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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