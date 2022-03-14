В 23:00 14.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.20 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Манчестер Сити»).

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