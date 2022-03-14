Кьеллини: Роналду и Месси — пришельцы, они не от мира сего

Джорджо Кьеллини Фото: globallookpress.com
«Криштиану Роналду и Лионель Месси — пришельцы, они не от мира сего. Мне посчастливилось поиграть с Криштиану в "Ювентусе" три года. Видя его ежедневно, начинаешь понимать какие-то секреты. Он работает каждый день, чтобы достичь своих целей, и постоянно ставит перед собой новые задачи. В важные моменты, когда он тебе нужен — он рядом.
Но Роналду, в конце концов, это всего лишь один игрок. Если он находится в команде, которая поддерживает его и играет лучше других, можете быть уверены — Криштиану будет забивать.
Мы можем достичь любых целей упорным трудом. Мы никогда не должны чувствовать себя неполноценными», — приводит слова Кьеллини Manchester Evening News.