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    Евсеев о победе «Краснодара» над «Спартаком»: Опять русский тренер обыграл зарубежного коллегу

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    Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев признался, что его впечатлила игра «Краснодара» в матче со «Спартаком» (2:1) в 21-м туре чемпионата России.

    Вадим Евсеев
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    Вадим Евсеев

    «Под впечатлением от "Краснодара". Сплоченность сыграла главную роль в победе над "Спартаком". Из ситуации, когда уехали все иностранцы, руководство и игроки выходят с честью. Да, мастерством команда стала похуже, но зато мы видим, как крайние хавы отрабатывают в обороне. Нет деления на группу атаки и тех, кто защищается. Новые игроки появляются, выходят на замену. Может быть, это и на пользу клубу пойдет. Путь из академии и второй команды станет короче. Тем более есть тренер, который знает возможности ребят. Когда есть результат, подпускать молодёжь к основе легче.

    Не без огрехов играли. "Спартак" нагнетал, оказывал давление, забивал. Но есть VAR, который увидел микроофсайд, потом микроигру рукой. В том году при 0:0 в матче "Локомотива" с ЦСКА такой же гол при счёте 0:0 отменили. Так что есть последовательность.

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    • Да, повезло. От Сорокина мяч попал в штангу, после рикошета была перекладина. По моментам "Спартак" превзошел. Но команде не хватает стабильности, понимания игры, требований тренера. Хотя в ту же схему "Спартак" играл с Тедеско. Требования плюс-минус должны быть похожи.

    Понравился Николсон. Хорошее усиление. Понравился Сперцян и не только голами. Умный игрок. Так штрафные на моей памяти забивал за "Барселону" Ривалдо. Но Кофрие сыграл рукой в необязательном моменте. А пенальти в концовке — это безобразная игра Айртона. Пас поперек поля.

    Столько было разговоров об иностранных тренерах. Но видим, что опять русский тренер обыгрывает зарубежного коллегу», — написал Евсеев в своем телеграм-канале.

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