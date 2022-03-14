Каттани рассказал, намерен ли он оставаться в «Спартаке»

Спортивный директор «Спартака»заявил, что не собирается покидать московский клуб.

Как известно, российские клубы были отстранены УЕФА от участия в еврокубках.

«Я здесь не из-за еврокубков.

Я здесь нахожусь и выполняю свои обязательства, которых мы достигли с владельцем клуба. Акционер мне доверяет и доверяет моей работе. Я в этом смысле счастливый человек.

У меня есть контракт, я его уважаю. Понимаю, что ситуация сложная, но говорить в сослагательном наклонении я не буду. Мы говорим сейчас о работе.

Не переживайте. Даже без легионеров вы увидите сильную команду», — приводит слова Каттани «Спорт-Экспресс».