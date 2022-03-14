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    Каттани рассказал, намерен ли он оставаться в «Спартаке»

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    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что не собирается покидать московский клуб.

    Лука Каттани
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    Лука Каттани

    Как известно, российские клубы были отстранены УЕФА от участия в еврокубках.

    «Я здесь не из-за еврокубков.

    Я здесь нахожусь и выполняю свои обязательства, которых мы достигли с владельцем клуба. Акционер мне доверяет и доверяет моей работе. Я в этом смысле счастливый человек.

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    • У меня есть контракт, я его уважаю. Понимаю, что ситуация сложная, но говорить в сослагательном наклонении я не буду. Мы говорим сейчас о работе.

    Не переживайте. Даже без легионеров вы увидите сильную команду», — приводит слова Каттани «Спорт-Экспресс».

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