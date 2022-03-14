Бруну Фернандеш вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»вернулся к тренировкам с командой в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Атлетико», сообщает пресс-служба английского клуба.

Португальский игрок принял участие в командном занятии, которое состоялось сегодня, 14 марта. Ранее Фернандеш пропустил матч английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (3:2), который прошёл 12 марта.

Напомним, первый матч между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, прошедший в Испании 23 февраля, завершился вничью — 1:1. Ответная игра состоится завтра, 15 марта. Начало встречи — в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 27 матчах чемпионата Англии, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.