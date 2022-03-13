В 17:00 13.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Вест Хэм» 1:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Хэм» — «Астон Вилла». Коэффициент ставки — 2.43 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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