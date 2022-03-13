ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКАСупер Марио. Гол Фернадеса принес ЦСКА непростую победу в дерби с «Локо»
  • 12:27
    • Крыховяк может перейти в клуб из чемпионата Греции
  • 11:25
    • Бабаев: ЦСКА не отказался бы от выкупа Языджи
  • 11:13
    • Защитник «Краснодара» вернется в «Атлетико Минейро»
  • 11:01
    • «ПСЖ» хочет пригласить Зидана и Венгера, Аль-Хелайфи может покинуть пост президента
  • 09:47
    • Кудерметова разгромила Осаку на турнире в Индиан-Уэллсе
    Все новости спорта

    Удинезе — Рома. Смотреть онлайн в прямом эфире

    13.03.2022 в 20:00 начнется матч в чемпионате Италии по футболу Удинезе — Рома

    Футбол Серия A Удинезе Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 20:00 13.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Удинезе — Рома в чемпионате Италии по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Рома» — «Удинезе» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Удинезе» — «Рома» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Удинезе — Рома.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» разгромит «Краснодар»
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
  • ПСЖ будет сгонять злость на аутсайдере
  • ПСЖ — «Бордо». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Уверенная победа «Зенита»?
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры