В 19:00 13.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав РПЛ.

Последний матч между собой: «Краснодар» — «Спартак» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 5.80 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Спартак»).

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