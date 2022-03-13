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    Семак: Ничья с «Крыльями» — заслуженный результат, потому что мы плохо играли в первом тайме

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после матча 21-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «В первом тайме играли слишком медленно. "Крылья Советов" в основном играли на своей половине поля, ждали ошибок с нашей стороны. И тогда, когда мы ошибались, а ошибок было достаточно, старались проводить быстрые атаки.

    Что касается второго тайма, наша игра мне больше понравилась, играли активнее, создавали неплохие моменты, старались забить. После забитого мяча игра раскрылась, могли более правильно распоряжаться мячом в тех быстрых атаках, которые у нас были, но вместо того, чтобы увеличить преимущество, мы пропустили в самом конце.

    Конечно, нет ничего хорошего в том, чтобы пропускать в дополнительное время, это обидно. Думаю, это заслуженный результат, потому что плохо играли в первом тайме.

    И концовку прошлой игры с "Уфой", в последние 30 минут, мы тоже играли хуже, чем можем. Думаю, это следствие всех составляющих, которые привели сегодня к такому результату.

    Алипа, конечно, мы можем увидеть. Действительно, проблема с центральными защитниками у нас есть. Вы прекрасно знаете, нам приходится что-то придумывать, для того чтобы закрывать те позиции, на которых у нас недостаточное количество игроков или неготовые игроки. Но думаю, что и с нашим составом могли сыграть лучше.

    Думаю, кусочек времени до забитого мяча мы провели очень активно, хорошо владели преимуществом. И давление было вокруг соперника.

    По поводу вышедших игроков — они все неплохо вышли сегодня. Поэтому отчасти, но чуть-чуть удалось поднять темп, который помог забить», — цитирует Семака сайт «Зенита».

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