Сарвели: «Крылья» пропустили ненужный гол. Дальше будем прибавлять

Форвард «Крыльев Советов»подвёл итоги матча 21-го тура РПЛ с(1:1).

«Наверное, нам надо приспособиться к полю, погоде, начинать реализовать свои моменты. Сегодня их было меньше, но мы пытались создать.

К сожалению, пропустили ненужный гол, но в концовке отыгрались. Дальше будем прибавлять.

В первом тайме игра в основном шла на Зиньковского? Так получилось. Ничья с "Зенитом" — хороший результат.

С Сергеевым не получилось пообщаться. Первый раз слышу о заочном соперничестве по количеству голов с ним», — передаёт слова Сарвели «Чемпионат».