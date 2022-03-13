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    Сарвели: «Крылья» пропустили ненужный гол. Дальше будем прибавлять

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    Форвард «Крыльев Советов» Владислав Сарвели подвёл итоги матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

    Владислав Сарвели
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    Владислав Сарвели

    «Наверное, нам надо приспособиться к полю, погоде, начинать реализовать свои моменты. Сегодня их было меньше, но мы пытались создать.

    К сожалению, пропустили ненужный гол, но в концовке отыгрались. Дальше будем прибавлять.

    В первом тайме игра в основном шла на Зиньковского? Так получилось. Ничья с "Зенитом" — хороший результат.

    С Сергеевым не получилось пообщаться. Первый раз слышу о заочном соперничестве по количеству голов с ним», — передаёт слова Сарвели «Чемпионат».

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