начнут матч в 20:30 в чемпионате Испании по футболу, 13.03.2022.

Последний матч между собой: «Алавес» — «Реал Сосьедад» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Алавес». Коэффициент ставки — 3.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Реал Сосьедад»).

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