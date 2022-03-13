Радимов: Для Сергеева матч против «Крыльев» будет особенным

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча междув 21-м туре чемпионата России.

«Зенит сейчас на ходу, играет ярко. При этом если "Уфа" против него выбрала сугубо оборонительную тактику, то "Крылья" в принципе не смогут так играть, не станут отсиживаться сзади. Поэтому жду интересного футбола, с моментами и голами», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Для нападающего «Зенита» Ивана Сергеева это будет первый матч против «Крыльев Советов», за которые он выступал до перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

«Я и сам был в свое время в такой ситуации. Мне довелось поиграть за "Крылья", а потом приезжал в Самару в составе "Зенита". Скажу, что в такой ситуации болельщики "Крыльев" всегда принимали очень тепло. Они помнят то, когда ты хорошо относился к своей работе и к команде. Сергеев, на мой взгляд, именно так к этому в Самаре и относился.

Конечно, для него это будет особый матч — воспоминания о выступлении за "Крылья" еще очень свежи. Но и о хороших отношениях между болельщиками "Крыльев" и "Зенита" в данном случае тоже не стоит забывать. Они всегда такими были. Так что всем будет интересно, в том числе самому Сергееву», — добавил Радимов.

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоится 13 марта в Самаре, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.