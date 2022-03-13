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    «ПСЖ» хочет пригласить Зидана и Венгера, Аль-Хелайфи может покинуть пост президента

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    Владельцы «Пари Сен-Жермен» в ближайшее время планируют ряд изменений в структуре управления клубом.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    Увольнение спортивного директора «ПСЖ» Леонардо уже почти решенный вопрос. Бразильцу так и не удалось наладить общение с персоналом и командой.

    По информации французского журналиста Ромена Мулина, свой пост также может покинуть президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

    Кроме того, в «ПСЖ» уже смирились с тем, что Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале». Французский форвард уже согласовал контракт с «Королевским клубом».

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  • 10/03/2022

    • Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна, в «ПСЖ» рассматривают кандидатуру Арсена Венгера на должность управляющего клубом.

    Новым главным тренером в «Париже» мечтают назначить Зинедина Зидана.

    Напомним, «ПСЖ» проиграл мадридскому «Реалу» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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