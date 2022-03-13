«ПСЖ» хочет пригласить Зидана и Венгера, Аль-Хелайфи может покинуть пост президента

Владельцыв ближайшее время планируют ряд изменений в структуре управления клубом.

Увольнение спортивного директора «ПСЖ» Леонардо уже почти решенный вопрос. Бразильцу так и не удалось наладить общение с персоналом и командой.

По информации французского журналиста Ромена Мулина, свой пост также может покинуть президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

Кроме того, в «ПСЖ» уже смирились с тем, что Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале». Французский форвард уже согласовал контракт с «Королевским клубом».

Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна, в «ПСЖ» рассматривают кандидатуру Арсена Венгера на должность управляющего клубом.

Новым главным тренером в «Париже» мечтают назначить Зинедина Зидана.

Напомним, «ПСЖ» проиграл мадридскому «Реалу» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов.