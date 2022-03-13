Кьеллини: Погба — это Леброн Джеймс в мире футбола

Защитник и капитан «Ювентуса»поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Юнайтед», ранее выступавшем за туринский клуб.

«Погба — это Леброн Джеймс в мире футбола. Действительно, видеть его рост — это фантастика. Когда я увидел его работу в первую неделю тренировок, то сказал: "Что? Он ненастоящий!" Он пришёл из "Манчестер Юнайтед", поэтому я ожидал увидеть хорошего футболиста, не не думал, что он может быть лучшим — а он был. Он отличается от других. Печально, что с тех пор, как Погба вернулся в "Манчестер Юнайтед", он не показывает всё, на что способен», — приводит слова Кьеллини The Times.

Погба выступал в «Ювентусе» с 2012 по 2016 год. В составе туринского клуба хавбек — чемпион Италии (сезон-2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016), обладатель Кубка (сезон-2014/2015, 2015/2016) и Суперкубка (2012, 2013, 2015) страны.