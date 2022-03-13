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    Осинькин: Креативным игрокам «Крыльев» надо понимать, что футбол состоит не только из атаки

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:1).

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Проверить свои силы с такой командой, как "Зенит" — это всегда интересно. Мы готовились, хотели сыграть как можно лучше. Наверное, отрезками мы выглядели достаточно хорошо.

    Заставил нас соперник много обороняться, мы не планировали столько времени провести в защите. Особенно это сказалась в концовках каждого из тайма. Этот матч мы должны принести себе в зачет.

    Иногда всем командам надо немного потерпеть. И нашим креативным футболистам надо понимать, что футбол состоит не только из атаки. Он должен быть сбалансирован. В такой игре как раз это умение нужно показывать.

    Считаю, что нормальный матч с нашей стороны. Да, мы могли и проиграть, но у нас были возможности быстрых атак. Но не все получилось в атаке сегодня», — приводятся слова Осинькина на сайте клуба.

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