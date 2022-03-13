Осинькин: Креативным игрокам «Крыльев» надо понимать, что футбол состоит не только из атаки

Главный тренер «Крыльев Советов»подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России против(1:1).

«Проверить свои силы с такой командой, как "Зенит" — это всегда интересно. Мы готовились, хотели сыграть как можно лучше. Наверное, отрезками мы выглядели достаточно хорошо.

Заставил нас соперник много обороняться, мы не планировали столько времени провести в защите. Особенно это сказалась в концовках каждого из тайма. Этот матч мы должны принести себе в зачет.

Иногда всем командам надо немного потерпеть. И нашим креативным футболистам надо понимать, что футбол состоит не только из атаки. Он должен быть сбалансирован. В такой игре как раз это умение нужно показывать.

Считаю, что нормальный матч с нашей стороны. Да, мы могли и проиграть, но у нас были возможности быстрых атак. Но не все получилось в атаке сегодня», — приводятся слова Осинькина на сайте клуба.