Обляков: Победа в дерби ценой гола на последних минутах — что-то невероятное!

Полузащитник ЦСКАподелился эмоциями после победы надв матче 21-го тура РПЛ (2:1).

«Победа в дерби — это всегда особенные эмоции, но победа ценой гола на последних минутах — что-то невероятное!

Эмоции через край сейчас. Вся команда — молодцы, проявили боевой характер и настоящую волю к победе. Смогли собраться и дожать соперника.

На какой позиции комфортнее играть? В целом, на любой. Я привык к левому флангу, задачи немного отличаются в зависимости от количества защаитников — в 4 или в 5.

Наверное, мне больше нравится, когда играем в 5 защитников — есть возможность подключаться к атакам, подавать с флангов или идти в штрафную на завершение.

Чемпионская гонка? Не думаем об этом. Хотим просто побеждать в каждой игре, идти шаг за шагом.

Хочу сказать отдельное спасибо нашим болельщикам за поддержку сегодня на стадионе: вы как всегда лучшие! Эта победа для вас!» — заявил Обляков «Спорт-Экспрессу».

ЦСКА поднялся на третье место турнирной таблицы РПЛ, подопечные Алексея Березуцкого набрали 39 очков в 21 матче.