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    Обляков: Победа в дерби ценой гола на последних минутах — что-то невероятное!

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    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями после победы над «Локомотивом» в матче 21-го тура РПЛ (2:1).

    Иван Обляков
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    Иван Обляков

    «Победа в дерби — это всегда особенные эмоции, но победа ценой гола на последних минутах — что-то невероятное!

    Эмоции через край сейчас. Вся команда — молодцы, проявили боевой характер и настоящую волю к победе. Смогли собраться и дожать соперника.

    На какой позиции комфортнее играть? В целом, на любой. Я привык к левому флангу, задачи немного отличаются в зависимости от количества защаитников — в 4 или в 5.

    Наверное, мне больше нравится, когда играем в 5 защитников — есть возможность подключаться к атакам, подавать с флангов или идти в штрафную на завершение.

    Чемпионская гонка? Не думаем об этом. Хотим просто побеждать в каждой игре, идти шаг за шагом.

    Хочу сказать отдельное спасибо нашим болельщикам за поддержку сегодня на стадионе: вы как всегда лучшие! Эта победа для вас!» — заявил Обляков «Спорт-Экспрессу».

    ЦСКА поднялся на третье место турнирной таблицы РПЛ, подопечные Алексея Березуцкого набрали 39 очков в 21 матче.

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