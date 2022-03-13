В 03:30 13.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч между собой: «Нью-Инглэнд Революшн» — «Реал Солт Лэйк» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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