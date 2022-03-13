«ПСЖ» открыт к предложениям по Неймару

Парижане не станут удерживать 30-летнего бразильца, если получат по нему интересное предложение. Однако руководство «ПСЖ» опасается, что финансовые запросы Неймара в плане зарплаты могут отпугнуть потенциальных претендентов на игрока.
De son côté, le Brésilien, lié au PSG jusqu'en 2025, ne serait pas retenu en cas d'offre intéressante.— Téléfoot (@telefoot_TF1) March 13, 2022
Problème Neymar, muet pour la première fois durant toute une campagne de LDC, jouit d'un salaire qui dissuade les éventuels courtisants. (3/3) pic.twitter.com/66W8f9XXWK
Ранее сообщалось, что после очередного фиаско в еврокубках руководство «Пари Сен-Жермен» намерено перестроить проект развития клуба. Одним из главных пунктов в новом векторе развития парижан может стать уход бразильского нападающего Неймара.
Ранее «ПСЖ» уступил мадридскому «Реалу» со счётом 2:3 по сумме двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане в очередной раз выбыли из еврокубков, не добившись своих целей, что вызывает недовольство боссов команды.