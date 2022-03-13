«ПСЖ» открыт к предложениям по Неймару

«Пари Сен-Жермен» открыт к предложениям по бразильскому нападающему, информирует Telefoot.

Парижане не станут удерживать 30-летнего бразильца, если получат по нему интересное предложение. Однако руководство «ПСЖ» опасается, что финансовые запросы Неймара в плане зарплаты могут отпугнуть потенциальных претендентов на игрока.

De son côté, le Brésilien, lié au PSG jusqu'en 2025, ne serait pas retenu en cas d'offre intéressante.

Problème Neymar, muet pour la première fois durant toute une campagne de LDC, jouit d'un salaire qui dissuade les éventuels courtisants. (3/3) pic.twitter.com/66W8f9XXWK — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 13, 2022

Ранее сообщалось, что после очередного фиаско в еврокубках руководство «Пари Сен-Жермен» намерено перестроить проект развития клуба. Одним из главных пунктов в новом векторе развития парижан может стать уход бразильского нападающего Неймара.

Ранее «ПСЖ» уступил мадридскому «Реалу» со счётом 2:3 по сумме двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане в очередной раз выбыли из еврокубков, не добившись своих целей, что вызывает недовольство боссов команды.