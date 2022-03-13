В 19:05 13.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «Ренн» — «Лион» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лион» — «Ренн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.45 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Лион»).

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