начнут матч в 17:00 в английской Премьер-лиге, 13.03.2022.

Последний матч между собой: «Норвич Сити» — «Лидс» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лидс» — «Норвич Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лидс»).

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