ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду«Этот парень — гений». Роналду снова взлетел выше всех и установил мировой рекорд
  • 18:55
    • «Челси» вырвал победу у «Ньюкасла»
  • 18:27
    • «Зенит» потерял очки в матче с «Крыльями Советов»
  • 19:02
    • «Страсбур» обыграл «Монако», «Метц» и «Ланс» разошлись ничьей, «Реймс» победил «Анже»
  • 18:59
    • Дубль Осимхена принес «Наполи» победу над «Вероной»
  • 18:00
    • «Райо Вальекано» с «Севильей» разошлись ничьей
    Все новости спорта

    «Зенит» потерял очки в матче с «Крыльями Советов»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов Зенит
    Самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с петербургским «Зенитом» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

    «Зенит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит»

    Счет в матче на 86-й минуте был открыт гостями на 86-й минуте. Кузяев сделал поперечную передачу, Круговой продвинулся вперёд и с 25 метров хлёстко пробил в дальний угол — Ломаев не дотянулся.

    Хозяева отыгрались в компенсированное время. Самарцы организовали атаку левым флангом, Пиняев мягко навесил во вратарскую — Барач выпрыгнул и кивком головы послал мяч в угол.

    На 7-й добавленной минуте «Зенит» остался в меньшинстве — Вендел получил вторую желтую карточку.

    РПЛ. 21-й тур
    «Крылья Советов» (Самара) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1
    Гол: Круговой, 86 — Барач, 90+1Крылья Советов: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Зиньковский (Aleksandr Kovalenko, 90), Якуба (Пиняев, 80), Костанца, Ежов (Липовой, 90), Сарвели (Цыпченко, 75), Глушенков (Игнатьев, 74)Зенит: Кержаков, Дуглас Сантос, Чистяков (Кузяев, 64), Барриос, Круговой, Вендел, Клаудиньо, Сутормин (Караваев, 64), Малком (Мостовой, 87), Дзюба (Сергеев, 74), Юри Алберто (Ерохин, 87)Предупреждения: Глушенков, 70’. Костанца, 84’. Цыпченко, 90’ — Клаудиньо, 3’. Вендел, 74’Удаления: Вендел, 90’ (вторая ж.к)

    Отрыв сине-бело-голубых от второго места теперь составляет 3 очка, самарцы продолжают идти восьмыми, имея 29 очков, но у них остается матч в запасе.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Зенит» 19 марта примет на своем поле тульский «Арсенал», «Крылья Советов» через день сыграют в гостях с «Сочи».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько мячей забьют в Москве?
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
  • «Арсенал» еще раз обыграет «Лестер»?
  • «Арсенал» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Прервет ли «Лейпциг» беспроигрышную домашнюю серию «Гройтера»?
  • «Гройтер Фюрт» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Оттава — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры