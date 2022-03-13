«Зенит» потерял очки в матче с «Крыльями Советов»

Самарскиена своем поле сыграли вничью с петербургским(1:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 86-й минуте был открыт гостями на 86-й минуте. Кузяев сделал поперечную передачу, Круговой продвинулся вперёд и с 25 метров хлёстко пробил в дальний угол — Ломаев не дотянулся.

Хозяева отыгрались в компенсированное время. Самарцы организовали атаку левым флангом, Пиняев мягко навесил во вратарскую — Барач выпрыгнул и кивком головы послал мяч в угол.

На 7-й добавленной минуте «Зенит» остался в меньшинстве — Вендел получил вторую желтую карточку.

РПЛ. 21-й тур «Крылья Советов» (Самара) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1 Гол: Круговой, 86 — Барач, 90+1Крылья Советов: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Зиньковский (Aleksandr Kovalenko, 90), Якуба (Пиняев, 80), Костанца, Ежов (Липовой, 90), Сарвели (Цыпченко, 75), Глушенков (Игнатьев, 74)Зенит: Кержаков, Дуглас Сантос, Чистяков (Кузяев, 64), Барриос, Круговой, Вендел, Клаудиньо, Сутормин (Караваев, 64), Малком (Мостовой, 87), Дзюба (Сергеев, 74), Юри Алберто (Ерохин, 87)Предупреждения: Глушенков, 70’. Костанца, 84’. Цыпченко, 90’ — Клаудиньо, 3’. Вендел, 74’Удаления: Вендел, 90’ (вторая ж.к)

Отрыв сине-бело-голубых от второго места теперь составляет 3 очка, самарцы продолжают идти восьмыми, имея 29 очков, но у них остается матч в запасе.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Зенит» 19 марта примет на своем поле тульский «Арсенал», «Крылья Советов» через день сыграют в гостях с «Сочи».