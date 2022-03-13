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    Клермон — Лорьян. Смотреть онлайн в прямом эфире

    13.03.2022 в 17:00 начнется матч в Лиге 1 Клермон — Лорьян

    Футбол Лига 1 Лорьян Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Клермон и Лорьян начнут матч в 17:00 в Лиге 1, 13.03.2022.

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    Последний матч между собой: «Лорьян» — «Клермон» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Клермон» — «Лорьян». Коэффициент ставки — 3.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лорьян»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Клермон — Лорьян.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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