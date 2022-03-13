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    Агент Бийола: Если Яку не вызовут в сборную, это будет сигнал, поговорим с ЦСКА

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    Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Яки Бийола, рассказал о ситуации, которая сложилась у футболиста после последних политических событий. Агент признал, что на будущее игрока может повлиять его карьера в национальной команде.

    Яки Бийола
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    Яки Бийола

    «Газеты пишут о том, что словенские футболисты должны покинуть Россию, но никто конкретно ко мне или к Яке не обращался с требованием уйти из ЦСКА. На этой или следующей неделе главный тренер сборной Словении должен опубликовать список вызванных игроков. Яка ожидает вызова, он первый защитник сборной. Если получится так, что он не получит вызов, это уже будет конкретный сигнал.

    Яка — большой профессионал. И если это произойдет, первым делом он обратится к главному тренеру и клубу. Сперва он поговорит с Березуцким, у которого огромный опыт, Яка его очень уважает и горд, что работает именно с этим специалистом. Потом мы сядем все вместе и решим, что будет правильно. Но с нашей стороны неправильно было бы обсуждать это сейчас. Яка в ЦСКА, уходить не планирует, мы с огромным уважением относимся к клубу и чувствуем, что это взаимно. Это самое важное. Мы будем вести себя корректно», — цитирует агента «Чемпионат».

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