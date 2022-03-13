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    Гройтер Фюрт — РБ Лейпциг. Смотреть онлайн в прямом эфире

    13.03.2022 в 21:30 начнется матч в немецкой Бундеслиге Гройтер Фюрт — РБ Лейпциг

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    Гройтер Фюрт и РБ Лейпциг начнут матч в 21:30 в немецкой Бундеслиге, 13.03.2022.

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    Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Гройтер Фюрт» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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