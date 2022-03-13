«Рубин» объявил о приостановке контракта с Филипом Уремовичем

Филип Уремович Фото: globallookpress.com
Ранее «Рубин» приостановил действие контрактов с полузащитниками Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке.
Уремович перешёл в казанский «Рубин» из «Олимпии» в 2018 году. В нынешнем сезоне 25-летний хорватский футболист принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.