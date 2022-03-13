Роналду установил новый рекорд АПЛ

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» (3:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии. Хет-трик в матче оформил

Для 37-летнего нападающего этот хет-трик стал вторым в чемпионате Англии. Первый раз он отметился тремя забитыми мячами в январе 2008 года в матче против «Ньюкасла». С тех прошло четырнадцать лет и пятьдесят девять дней, это самый продолжительный период между двумя хет-триками в истории АПЛ.

Роналду вернулся в «МЮ» летом 2021 года. До этого португалец выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». В нынешнем сезоне чемпионата Англии форвард принял участие в 24 встречах, в которых забил 12 мячей и сделал три результативные передачи. В Лиге чемпионов Роналду забил шесть мячей в шести играх.

После 29-ти туров «Манчестер Юнайтед» располагается на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 50 очков.