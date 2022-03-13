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    Эвра высмеял критиков Роналду после хет-трика португальца в матче с «Тоттенхэмом»

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высмеял критиков Криштиану Роналду после того, как португалец оформил хет-трик за «красных дьяволов» в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (3:2).

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Бро, пожалуйста, продолжай быть проблемой для "МЮ", — написал Эвра в своём "твиттере", прикрепив совместное фото с Роналду.

    "Манчестер Юнайтед" набрал 50 очков в 29 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. "Тоттенхэм Хотспур" (45) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является "Манчестер Сити" (69).

    Роналду перешёл в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" в августе 2021 года. В этом сезоне он провёл за команду 24 матча, забил 12 голов и отдал 2 ассиста. Ранее 37-летний португалец уже выступал за "красных дьяволов" в период с 2003 по 2009 год.

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