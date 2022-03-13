Эвра высмеял критиков Роналду после хет-трика португальца в матче с «Тоттенхэмом»

«Бро, пожалуйста, продолжай быть проблемой для "МЮ", — написал Эвра в своём "твиттере", прикрепив совместное фото с Роналду.
bro please keep being the problem @Cristiano 😂😂😂♥️🔥🔥🙏🏽💪 #ilovethisgame #positive4evra @ManUtd #manchesterunited pic.twitter.com/n7KdCqzm0z— Patrice Evra (@Evra) March 12, 2022
"Манчестер Юнайтед" набрал 50 очков в 29 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. "Тоттенхэм Хотспур" (45) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является "Манчестер Сити" (69).
Роналду перешёл в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" в августе 2021 года. В этом сезоне он провёл за команду 24 матча, забил 12 голов и отдал 2 ассиста. Ранее 37-летний португалец уже выступал за "красных дьяволов" в период с 2003 по 2009 год.