ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Салах внес свой вклад в победу «Ливерпуля»«Ливерпуль» не спешит моргать в гонке с «Манчестер Сити»
  • 18:55
    • «Челси» вырвал победу у «Ньюкасла»
  • 18:27
    • «Зенит» потерял очки в матче с «Крыльями Советов»
  • 19:29
    • «Байер» с Азмуном проиграл «Кельну»
  • 19:02
    • «Страсбур» обыграл «Монако», «Метц» и «Ланс» разошлись ничьей, «Реймс» победил «Анже»
  • 18:59
    • Дубль Осимхена принес «Наполи» победу над «Вероной»
    Все новости спорта

    Чистяков: Игра не получилась ни у «Зенита», ни у «Крыльев»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Крылья Советов РПЛ Футбол России
    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил на вопросы журналистов после матча 21-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:1).

    Дмитрий Чистяков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Чистяков

    «На самом деле поле более-менее нормальное для этого времени года. Поле было ровное, достаточно зеленое, не кочковатое. К поле претензий нет. Условия были одинаковые.

    Не получались быстрые атаки. Не получилась игра ни у нас, ни у соперника, поэтому результат закономерен. Не вешать нос, впереди вся битва, много игр, нужно побеждать в оставшихся матчах.

    Не возьмусь говорить, худшая ли это была игра "Зенита", но не лучшая точно, есть над чем работать. Ничья — плохой результат.

    Мы боремся за победу в чемпионате, поэтому для нас нужна только победа», — передает слова Чистякова Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» еще раз обыграет «Лестер»?
  • «Арсенал» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Прервет ли «Лейпциг» беспроигрышную домашнюю серию «Гройтера»?
  • «Гройтер Фюрт» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Сможет ли «Барса» разгромить «Осасуну»?
  • «Барселона» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Алькарас — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бруксби — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кирьос — Руд
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры