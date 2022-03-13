Чистяков: Игра не получилась ни у «Зенита», ни у «Крыльев»

Защитник «Зенита»ответил на вопросы журналистов после матча 21-го тура чемпионата России против(1:1).

«На самом деле поле более-менее нормальное для этого времени года. Поле было ровное, достаточно зеленое, не кочковатое. К поле претензий нет. Условия были одинаковые.

Не получались быстрые атаки. Не получилась игра ни у нас, ни у соперника, поэтому результат закономерен. Не вешать нос, впереди вся битва, много игр, нужно побеждать в оставшихся матчах.

Не возьмусь говорить, худшая ли это была игра "Зенита", но не лучшая точно, есть над чем работать. Ничья — плохой результат.

Мы боремся за победу в чемпионате, поэтому для нас нужна только победа», — передает слова Чистякова Sport24.