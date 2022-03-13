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    Анчелотти — о победе над «ПСЖ»: У нас нет эйфории. Мы выиграли лишь один матч

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии команды после победы над «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «В клубе или команде нет эйфории. Мы продолжаем свой путь в Лиге чемпионов, а завтра сыграем в другом турнире. Команда привыкла смотреть вперёд, такова история нашего клуба. Мы выиграли всего один матч, и это лишь игра плей-офф Лиги чемпионов.

    Это было нечто большее, чем спорт. Это эмоции, атмосфера. Болельщики подталкивали команду, и это было очень важно на эмоциональном уровне.

    Атмосфера на "Сантьяго Бернабеу" помогает нам в важных матчах. Я очень рад видеть счастье мадридистов», — цитирует Анчелотти Marca.

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «ПСЖ» со счётом 3:1. В первой игре, которая прошла в Париже, победили хозяева (1:0).

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