Анчелотти — о победе над «ПСЖ»: У нас нет эйфории. Мы выиграли лишь один матч

Главный тренер мадридского «Реала»высказался о состоянии команды после победы над «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В клубе или команде нет эйфории. Мы продолжаем свой путь в Лиге чемпионов, а завтра сыграем в другом турнире. Команда привыкла смотреть вперёд, такова история нашего клуба. Мы выиграли всего один матч, и это лишь игра плей-офф Лиги чемпионов.

Это было нечто большее, чем спорт. Это эмоции, атмосфера. Болельщики подталкивали команду, и это было очень важно на эмоциональном уровне.

Атмосфера на "Сантьяго Бернабеу" помогает нам в важных матчах. Я очень рад видеть счастье мадридистов», — цитирует Анчелотти Marca.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «ПСЖ» со счётом 3:1. В первой игре, которая прошла в Париже, победили хозяева (1:0).