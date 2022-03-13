В 23:00 13.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч между собой: «Осасуна» — «Барселона» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барселона» — «Осасуна». Коэффициент ставки — 1.99 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Барселона»).

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