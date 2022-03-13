В 19:30 13.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Лестер» — «Арсенал Лондон» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Лестер». Коэффициент ставки — 2.20 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Арсенал Лондон»).

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