начнут матч в 12:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 12.03.2022.

Последний матч между собой: «КамАЗ» — «Томь» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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